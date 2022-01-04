Облгазы Фирташа злоупотребляют монополией на рынке, - глава Антимонопольного комитета
АМКУ проиграл дело о наложении 278 млн грн штрафа на ряд облгазов группы "Региональная газовая компания" за начисление температурных коэффициентов, но настаивает на своей правоте
Об этом сообщила глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская в интервью Интерфакс-Украина.
В комитете считают такие начисления результатом монопольного положения.
"Верховный Суд недавно признал их (начисление температурных коэффициентов, - ред.) правомерными. Но подчеркну: это никоим образом не касается решения комитета. Комитет оценивал действия компаний: могли бы они это делать, если бы не имели монопольного положения. Мы настаиваем на необходимости рассматривать это дело без учета решения Верховного суда", - сказала она.
По ее словам, на рассмотрении суда также находится дело о наложении 380,2 млн грн. штрафа на облгазы РГК за то, что при закупке счетчиков они выдвигали необоснованные дополнительные требования.
- Большая палата Верховного суда признала правомерной практику облгазов по начислению "температурных коэффициентов",
- "Температурные", или так называемые "морозные", коэффициенты облгазы начали применять по отношению к бытовым потребителям с 2018 года. Суть в том, что при морозах газ сжимается, поэтому и потребляется его больше, чем накручивает счетчик. Таким образом, по аргументации облгазов, возникает необходимость "приведения объемов газа к стандартным условиям" (такими условиями считается температура +20 градусов по Цельсию и давление 760 мм ртутного столбика).
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