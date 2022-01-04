Облгазы Фирташа злоупотребляют монополией на рынке, - глава Антимонопольного комитета

Об этом сообщила глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская в интервью Интерфакс-Украина.



В комитете считают такие начисления результатом монопольного положения.

"Верховный Суд недавно признал их (начисление температурных коэффициентов, - ред.) правомерными. Но подчеркну: это никоим образом не касается решения комитета. Комитет оценивал действия компаний: могли бы они это делать, если бы не имели монопольного положения. Мы настаиваем на необходимости рассматривать это дело без учета решения Верховного суда", - сказала она.

По ее словам, на рассмотрении суда также находится дело о наложении 380,2 млн грн. штрафа на облгазы РГК за то, что при закупке счетчиков они выдвигали необоснованные дополнительные требования.