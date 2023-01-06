Об этом пишет Financial Times.

Авиапассажиры в Европе столкнутся с большими сбоями в 2023 году, частично из-за того, что небо стало более перегруженным, чем обычно, после закрытия воздушного пространства Украины и России.

В конце декабря Евроконтроль предупредил, что 2023 год может стать самым тяжелым годом за десятилетие для управления перегруженным воздушным пространством региона также потому, что авиакомпании начинают возвращаться к графикам полетов, которые были в пандемию.

"Мы ожидаем риска больших задержек в управлении потоком воздушного движения", - заявили в агентстве.

Задержки воздушного движения были лишь частью коктейля проблем, охвативших авиакомпании и аэропорты летом, когда отрасль пыталась справиться с возвращением массовых путешествий после более чем двух лет ограничений для борьбы с пандемией Covid-19.

Многие крупные аэропорты были вынуждены ввести ограничения на количество пассажиров, а авиакомпании отменили тысячи рейсов после того, как пришли к выводу, что проблемы с кадрами в отрасли означают, что они не смогут выполнять планируемые расписания.

Война России в Украине усложняет проблему. По словам Эндрю Чарлтона, управляющего директора консалтинговой компании Aviation Advocacy, из-за того, что украинское и российское воздушное пространство закрыто для европейских авиалиний, лишь около 80 процентов обычного воздушного пространства доступны для полетов.

Чарльтон сказал, что такое скопление "увеличит давление на фрагментированное воздушное пространство", учитывая, что не было единого европейского диспетчера воздушного движения, а самолеты руководствовались разными национальными диспетчерами.

Авиакомпании давно обвиняют политиков в неспособности полностью реализовать предложения по "Единому европейскому небу" для создания более эффективной системы управления воздушным движением.

Евроконтроль заявил, что тесно сотрудничает с провайдерами аэронавигационных услуг, авиакомпаниями и аэропортами, чтобы попытаться свести задержки к минимуму, включая реорганизацию некоторых воздушных пространств и предложения по изменению маршрутов некоторых поездок.

Ожидается, что в результате этой работы прогноз производительности на 2023 улучшится, сообщили в Евроконтроле.

Также Евроконтроль прогнозирует возврат до 92 процентов уровня воздушного движения в 2019 году, благодаря значительному отложенному спросу на путешествия по сравнению с 83 процентами в 2022 году.

Но он предупредил, что это быстрое восстановление приведет к "большим проблемам с точки зрения соответствия мощностей спросу".

Справочно. Евроконтроль (Европейская организация безопасности аэронавигации) – международная организация, работающая в сфере организации воздушного движения в европейском регионе. Евроконтроль координирует и планирует управление воздушным движением всей Европы. Его деятельность включает стратегическое и тактическое управление потоками, подготовку диспетчеров, региональный контроль воздушного пространства, а также сбор аэронавигационных налогов. Евроконтроль является гражданской организацией и в настоящее время насчитывает 40 государств-членов. Штаб-квартира находится в Брюсселе.

Напомним, что украинская авиакомпания SkyUp стала номинантом престижной премии. Голосование длится до 9 января

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