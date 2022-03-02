Облегчит взыскание компенсации и доказательства преступлений РФ: МИД Украины объяснил последствия для России требований ЕСПЧ не атаковать гражданские объекты
3 марта МИД Украины сообщил о последствиях для России невыполнения требования ЕСПЧ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине
Об этом заявила пресс-служба МИД Украины.
ЕСПЧ 1 марта приказал России прекратить атаковать гражданские объекты Украины.
"Впервые в ситуации войны между двумя государствами-сторонами Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод двустороннего конфликта Европейский суд по правам человека в своем решении по России указал на меры обеспечения только одной из сторон", - сообщило министерство.
По информации МИД, ЕСПЧ следит за российским вторжением в Украину. Суд не только запретил РФ применять вооружение против гражданских объектов, а полностью воспроизвел основное требование Украины в ее заявлении.
"Украинская сторона не питает надежд на то, что Россия выполнит эти требования. В то же время, сейчас любой удар по гражданской инфраструктуре будет прямым нарушением предписаний ЕСПЧ, что значительно облегчит доказательство нарушений и взыскание компенсации после победы Украины", - подчеркнули в МИД.
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