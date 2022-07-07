Об этом сообщает Европейская Правда.

Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну в четверг заявил о завершении ремонтных работ участка железной дороги, ведущей в дунайский порт Галац.

Как известно, ремонт начались 6 июня и завершили на месяц раньше установленного крайнего срока.

Отныне украинский груз, который прибывает по железной дороге через Молдову, может продвигаться сразу в Галац без перегрузки на границе.

Как отмечает Гриндяну, в порту Галаца есть элеваторы для хранения до 25 тыс. тонн зерна.

Кроме того, зерно сразу можно будет транспортировать на баржах к месту назначения.