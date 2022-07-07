Облегчит транспортировку украинского зерна: в Румынии отремонтировали железнодорожный путь в дунайский порт
Румынский министр транспорта Сорин Гриндяну сообщил о завершении ремонта участка железной дороги, по которой в частности будут транспортироваться украинское зерно
Об этом сообщает Европейская Правда.
Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну в четверг заявил о завершении ремонтных работ участка железной дороги, ведущей в дунайский порт Галац.
Как известно, ремонт начались 6 июня и завершили на месяц раньше установленного крайнего срока.
Отныне украинский груз, который прибывает по железной дороге через Молдову, может продвигаться сразу в Галац без перегрузки на границе.
Как отмечает Гриндяну, в порту Галаца есть элеваторы для хранения до 25 тыс. тонн зерна.
Кроме того, зерно сразу можно будет транспортировать на баржах к месту назначения.
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