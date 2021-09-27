"Областные комиссии могут принимать решения о приостановлении": Кузин прокомментировал перспективы ограничения движения транспорта из-за эпидемии

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .



По словам Кузина, в "желтой" зоне ограничений не предусмотрено.

Для регионов красного уровня полномочия по ограничению в общественном транспорте возложено на региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

"То есть по сути областные комиссии могут принимать решения о приостановлении транспорта или ограничения его работы на уровне области", - сообщил главный санитарный врач.

Он пояснил, что полная отмена невозможно, так как от этого зависит работа объектов критической инфраструктуры.

"Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако совершенно логично ввести взамен более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортного средства", - заявил Кузин.

Это контроль за масочный режим, дезинфекция транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на остановках, так и в самом транспорте.