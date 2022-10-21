"Область Героев": вышел трейлер фильма о событиях в Киевской области во время российской оккупации
Фильм "Область Героев", ставший первой кинореконструкцией реальных героических историй украинцев в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и других городах и селах, выйдет в кино 24 ноября
Об этом сообщает Госкино в Facebook.
Фильм Алексея Комаровского и Артура Лермана "Область Героев" – это первая масштабная кинореконструкция реальных историй рядовых украинцев. Команда посвятила проект всем волонтерам Украины, которые ценой собственной жизни спасли и продолжают спасать тысячи жизней.
Отмечается, что в ленте покажут откровенную киноисповедь о событиях, происходивших в аду враждебной оккупации: в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и других городах и селах.
"Каждая героическая исповедь - это не об одном человеке и его истории, а о тысячах украинских волонтеров, олицетворяющих несгибаемую украинскую нацию", - говорят создатели фильма.
Сообщается, что в фильме не снимались актеры. В главных ролях – волонтеры, сыгравшие сами себя. Над фильмом работала студия IdeaFilms. Алексей Комаровский стал автором и генеральным продюсером фильма. Режиссер-постановщик фильма – Артур Лерман.
Фильм выйдет на большие экраны Украины 24 ноября. Средства от кинопоказа создатели фильма направят на закупку обогревателей для детских домов.
Саундтреком к фильму стали два популярных украинских трека: "Свободные Люди" украинской группы "Без Ограничений" и "Думы" в исполнении Артема Пивоварова и Нади Дорофеевой.
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