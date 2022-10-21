Об этом сообщает Госкино в Facebook.

Фильм Алексея Комаровского и Артура Лермана "Область Героев" – это первая масштабная кинореконструкция реальных историй рядовых украинцев. Команда посвятила проект всем волонтерам Украины, которые ценой собственной жизни спасли и продолжают спасать тысячи жизней.

Отмечается, что в ленте покажут откровенную киноисповедь о событиях, происходивших в аду враждебной оккупации: в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и других городах и селах.

"Каждая героическая исповедь - это не об одном человеке и его истории, а о тысячах украинских волонтеров, олицетворяющих несгибаемую украинскую нацию", - говорят создатели фильма.

Сообщается, что в фильме не снимались актеры. В главных ролях – волонтеры, сыгравшие сами себя. Над фильмом работала студия IdeaFilms. Алексей Комаровский стал автором и генеральным продюсером фильма. Режиссер-постановщик фильма – Артур Лерман.

Фильм выйдет на большие экраны Украины 24 ноября. Средства от кинопоказа создатели фильма направят на закупку обогревателей для детских домов.

Саундтреком к фильму стали два популярных украинских трека: "Свободные Люди" украинской группы "Без Ограничений" и "Думы" в исполнении Артема Пивоварова и Нади Дорофеевой.