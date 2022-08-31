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"Область Героев": вышел тизер фильма об оккупации Киевщины

31 августа, 2022 среда
07:06
Культура

Вышел тизер кинореконструкции "Область Героев", рассказывающий об украинцах, спасавших жизнь в городах Киевщины - Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене

Об этом говорится в описании к трейлеру на YouTube-канале "IdeaFilms".

Кинолента основана на реальных событиях. В фильме рассказывается о героических историях украинцев, которые лично сыграли главные роли.

Сама премьера в Украине состоится осенью 2022 года. Также планируется показ фильма в Европе, США, Канаде и Великобритании.

"Зритель увидит откровенную киноисповедь простых украинцев, которые, рискуя всем, спасли тысячи жизней в самом аду оккупации: в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и других городах и селах", - пишут авторы.

Одна из историй, вошедших в фильм - это история о верующем отце 5 детей и 21-летнем атеисте. Они познакомились в Ирпене на Романовском мосту 7 марта. Их объединила одна цель – спасти как можно больше украинских жизней. С момента знакомства они героически увозили мирных людей фактически из-под обстрелов. Спасти удалось более 11 тысяч человек.

На съемочную площадку приходили "голливудские профессионалы". Среди них – Фил Нилсон, второй режиссер и главный постановщик трюков в блокбастерах "Трансформеры: Эпоха истребления", "Железный человек", "Матрица", а также Шон Прайс Уильямс, оператор-постановщик лент "Тесла", "Фоловер", "Двенадцать", говорит продюсер Алексей Комаровский.

Саундтреком к фильму представлена песня "Свободные люди" группы "Без обмежень".

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Кино
Украина
Киевщина
Ирпень
Буча
новости Киева
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