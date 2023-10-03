Облака и ветер принесут атмосферный фронт: прогноз на 4 октября от Натальи Диденко
Украинцам не стоит ожидать сильных осадков от атмосферного фронта, который пересечет страну с запада на восток. Температура воздуха не изменится и будет +18...+23 °C
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Завтра Украину ожидает пасмурный и ветреный день, но без сильных дождей. Страну пересечет слабый атмосферный фронт, который не сможет принести много осадков.
Фото: Наталья Диденко
"Фронт грозным выглядит лишь на прогностических картах, а так - вялый, малоактивный, облачность нагоняется, настроение немного растрепает, сильный ветер будет грустно срывать ржавые листья каштанов, но с дождями скажу так - местами небольшие осадки", - пишет синоптик.
По ее словам, если идет фронт, то осадки будут, но в этот раз их очень мало. Небольшие дожди ожидаются только в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.
Ветер завтра ожидается порывистым, подчас сильным, западным направлениям. На юге и востоке ограничится умеренным.
Температура воздуха в течение дня предполагается +18…+23°C.
Прогноз в столице
В Киеве 4 октября ожидается увеличение облачности, усиление ветра, есть вероятность небольшого дождя.
Ночью температура +11°…+9°C, а днем +19°…+21°C.
Ветер западный 7-12 м/с.
Какая будет погода в Украине в течение недели
5 октября в Украине, кроме запада и севера, прогнозирует Наталья Диденко местами небольшие осадки. Температура ночью +8...+14°С, днем +17...+23°С.
6 октября ночью в северной части, днем на Украине, кроме юго-западных областей, небольшой дождь; температура ночью +6...+12 °С, на побережье морей до +15 °С, днем +13...+19 °С, в южной части +18...+23 °С.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности 3-5 октября в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей.
6, 7 и 8 октября ожидаются очередные атмосферные фронты, поэтому дождей станет больше, кроме южной части.
По предварительным прогнозам, в ночь на 9 октября есть вероятность заморозков в северных, восточных и большинстве центральных областях.
- Киев пережил самый теплый и один из самых сухих сентябрь за последние 142 года. Средняя температура воздуха за месяц была почти на 4 °С выше обычной нормы.
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