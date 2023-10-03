Облака и ветер принесут атмосферный фронт: прогноз на 4 октября от Натальи Диденко

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Завтра Украину ожидает пасмурный и ветреный день, но без сильных дождей. Страну пересечет слабый атмосферный фронт, который не сможет принести много осадков.

Фото: Наталья Диденко

"Фронт грозным выглядит лишь на прогностических картах, а так - вялый, малоактивный, облачность нагоняется, настроение немного растрепает, сильный ветер будет грустно срывать ржавые листья каштанов, но с дождями скажу так - местами небольшие осадки", - пишет синоптик.

По ее словам, если идет фронт, то осадки будут, но в этот раз их очень мало. Небольшие дожди ожидаются только в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Ветер завтра ожидается порывистым, подчас сильным, западным направлениям. На юге и востоке ограничится умеренным.

Температура воздуха в течение дня предполагается +18…+23°C.

Прогноз в столице

В Киеве 4 октября ожидается увеличение облачности, усиление ветра, есть вероятность небольшого дождя.

Ночью температура +11°…+9°C, а днем +19°…+21°C.

Ветер западный 7-12 м/с.

Какая будет погода в Украине в течение недели

5 октября в Украине, кроме запада и севера, прогнозирует Наталья Диденко местами небольшие осадки. Температура ночью +8...+14°С, днем +17...+23°С.

6 октября ночью в северной части, днем на Украине, кроме юго-западных областей, небольшой дождь; температура ночью +6...+12 °С, на побережье морей до +15 °С, днем +13...+19 °С, в южной части +18...+23 °С.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности 3-5 октября в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей.

6, 7 и 8 октября ожидаются очередные атмосферные фронты, поэтому дождей станет больше, кроме южной части.

По предварительным прогнозам, в ночь на 9 октября есть вероятность заморозков в северных, восточных и большинстве центральных областях.