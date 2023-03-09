Обладательницы херсонского телеканала объявили о подозрении в коллаборационизме
Правоохранители сообщили о подозрении обладательницы херсонского телеканала "ВТВ плюс" за коллаборационную деятельность
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры владелице местного телеканала заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что во время временной оккупации некоторых территорий Херсонской области подозреваемая начала сотрудничать с российскими властями.
Обязанностями злоумышленницы было создавать положительный имидж ее деятельности среди местных жителей. Она проводила интервью с представителями оккупационных властей Херсонщины, поддерживала нарративы страны-спонсора терроризма и дискредитировала украинское руководство.
На медийных платформах подозреваемой, в частности, "ВТВ плюс", оправдывали, признавали правомерной и отрицали вооруженную агрессию России против Украины.
- ДБР завершило расследование в отношении трех бывших работников следственного изолятора в Херсоне, которые содержали за решеткой патриотически настроенных украинцев.
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