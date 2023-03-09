Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры владелице местного телеканала заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что во время временной оккупации некоторых территорий Херсонской области подозреваемая начала сотрудничать с российскими властями.

Обязанностями злоумышленницы было создавать положительный имидж ее деятельности среди местных жителей. Она проводила интервью с представителями оккупационных властей Херсонщины, поддерживала нарративы страны-спонсора терроризма и дискредитировала украинское руководство.

На медийных платформах подозреваемой, в частности, "ВТВ плюс", оправдывали, признавали правомерной и отрицали вооруженную агрессию России против Украины.