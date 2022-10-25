Об этом сообщает Globo .

По словам 37-летнего футболиста испанского "Реала", после выступления на чемпионате мира - 2022 он покинет сборную Хорватии.

"Я знаю, что уже достиг определенного возраста и что это мой последний турнир за сборную Хорватии", - сказал Модрич.

Полузащитник сыграл за национальную команду 154 матча, забил 23 гола и отдал 24 результативных передачи. В ее составе стал вице-чемпионом мира - 2018. В 2018 году Модрич выиграл "Золотой мяч".

Чемпионат мира - 2022 пройдет с 18 ноября по 20 декабря в Катаре. На групповом этапе Хорватия сыграет с Марокко, Канадой и Бельгией.

8 июня 2022 года Лука Модрич продлил контракт с мадридским "Реалом" на один год.

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