Об этом со ссылкой на France Football сообщает Футбол 24.

По словам ван Бастена, он считает лучшими футболистами в истории бразильца Пеле, аргентинца Диего Марадону и нидерландца Иоганна Кройфа.

"Пеле, Марадона и Кройф - вот три лучших игрока в истории футбола. Но я не забываю о Криштиане Роналду, о Платини или Зидане. Месси - тоже отличный игрок, однако Марадона всегда имел больше влияния, харизмы в команде. Месси - не тот парень, который полезет грудью на амбразуру", – сказал ван Бастен.

58-летний нидерландец является трехкратным обладателем "Золотого мяча". Он выигрывал престижную награду мирового футбола в 1988, 1989 и 1992 годах.

18 декабря 2022 года сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.

Лионеля Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре.

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