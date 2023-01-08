Обладатель "Золотого мяча" ван Бастен объяснил, почему Месси хуже Марадоны, Пеле и Кройфа
Трехкратный обладатель "Золотого мяча" нидерландец Марко ван Бастен заявил, что аргентинец Лионель Месси не заслуживает места в тройке лучших футболистов мира
Об этом со ссылкой на France Football сообщает Футбол 24.
По словам ван Бастена, он считает лучшими футболистами в истории бразильца Пеле, аргентинца Диего Марадону и нидерландца Иоганна Кройфа.
"Пеле, Марадона и Кройф - вот три лучших игрока в истории футбола. Но я не забываю о Криштиане Роналду, о Платини или Зидане. Месси - тоже отличный игрок, однако Марадона всегда имел больше влияния, харизмы в команде. Месси - не тот парень, который полезет грудью на амбразуру", – сказал ван Бастен.
58-летний нидерландец является трехкратным обладателем "Золотого мяча". Он выигрывал престижную награду мирового футбола в 1988, 1989 и 1992 годах.
- 18 декабря 2022 года сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.
- Лионеля Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре.
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