Обладатель "Золотого мяча" согласился на существенное уменьшение зарплаты ради нового контракта с "Реалом"
Хорватский полузащитник Лука Модрич согласился снизить зарплату на 10%, чтобы остаться в мадридском "Реале"
Об этом сообщает AS .
Лука Модрич принял предложение "Реала", но все документы стороны договорились подписать по окончании сезона. Ради того, чтобы остаться в Мадриде, хорват согласился зарабатывать на 10% меньше, чем сейчас.
В нынешнем сезоне 36-летний Модрич сыграл за мадридцев 20 матчей, в которых отдал 5 результативных передач.
Хорват является обладателем "Золотого мяча-2018".
- В июне 2021 года Лука Модрич объявил, что завершает выступления за сборную Хорватии .
- 11 января стало известно, что хорватский футболист Лука Модрич продлит контракт с "Реалом" до 2023 года.
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