Обладатель "Золотого мяча" согласился на существенное уменьшение зарплаты ради нового контракта с "Реалом"

Об этом сообщает AS .



Лука Модрич принял предложение "Реала", но все документы стороны договорились подписать по окончании сезона. Ради того, чтобы остаться в Мадриде, хорват согласился зарабатывать на 10% меньше, чем сейчас.

В нынешнем сезоне 36-летний Модрич сыграл за мадридцев 20 матчей, в которых отдал 5 результативных передач.

Хорват является обладателем "Золотого мяча-2018".

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