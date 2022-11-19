Обладатель "Золотого мяча" рискует пропустить стартовый матч ЧМ-2022
Форвард сборной Франции Карим Бензема может пропустить стартовый матч сборной Франции на чемпионате мира по футболу против Австралии из-за проблем с коленом
Об этом сообщает Get French Football News .
По информации L'Équipe, Бензема может пропустить игру с Австралией из-за плохой физической формы. Обладатель "Золотого мяча-2022" страдает от боли в колене и подколенном сухожилии. Поэтому в ноябре он сыграл за "Реал" всего 26 минут.
Бензема тренируется по индивидуальному графику. Также отдельно от команды занимается защитник сборной Франции Рафаэль Варан.
L'Équipe предполагает, что Карим Бензем в стартовом составе заменит Оливье Жиру.
Матч Франция – Австралия состоится 22 ноября и начнется в 21:00. Также в группе D с действующими чемпионами мира сыграют Дания и Тунис.
ЧМ-2022 стартует 20 ноября матчем Катар – Эквадор.
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