Об этом сообщает Get French Football News .

По информации L'Équipe, Бензема может пропустить игру с Австралией из-за плохой физической формы. Обладатель "Золотого мяча-2022" страдает от боли в колене и подколенном сухожилии. Поэтому в ноябре он сыграл за "Реал" всего 26 минут.

Бензема тренируется по индивидуальному графику. Также отдельно от команды занимается защитник сборной Франции Рафаэль Варан.

L'Équipe предполагает, что Карим Бензем в стартовом составе заменит Оливье Жиру.

Матч Франция – Австралия состоится 22 ноября и начнется в 21:00. Также в группе D с действующими чемпионами мира сыграют Дания и Тунис.

ЧМ-2022 стартует 20 ноября матчем Катар – Эквадор.

19 октября стало известно, что полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте пропустит через операцию четыре месяца и не сыграет на чемпионате мира-2022.

1 ноября выяснилось, что полузащитник итальянского "Ювентуса" Поль Погба также не будет выступать за Францию на ЧМ-2022.

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