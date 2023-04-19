Об этом сообщает AS .

По информации испанского издания, новое соглашение Бензема с испанским клубом рассчитано до лета 2024 года. Срок действия действующего контракта истекал в конце нынешнего сезона.

"Реал" воспользовался опцией автоматического продолжения сотрудничества с французом при условии, что он выиграет "Золотой мяч", обладателем которого форвард стал в 2022 году.

35-летний Карим Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. За это время он сыграл за мадридцев 640 матчей, забил 349 голов и отдал 165 результативных передач. Вместе с командой он 5 раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира и выиграл 4 чемпионских титула в Испании.

В нынешнем сезоне Бензема провел за "Реал" 35 матчей, забил 26 мячей и совершил 6 ассистов.