Обладатель "Золотого мяча" продлил контракт с "Реалом", - AS
Французский форвард Карим Бензема на один сезон продлил контракт с мадридским "Реалом"
Об этом сообщает AS .
По информации испанского издания, новое соглашение Бензема с испанским клубом рассчитано до лета 2024 года. Срок действия действующего контракта истекал в конце нынешнего сезона.
"Реал" воспользовался опцией автоматического продолжения сотрудничества с французом при условии, что он выиграет "Золотой мяч", обладателем которого форвард стал в 2022 году.
35-летний Карим Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. За это время он сыграл за мадридцев 640 матчей, забил 349 голов и отдал 165 результативных передач. Вместе с командой он 5 раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира и выиграл 4 чемпионских титула в Испании.
В нынешнем сезоне Бензема провел за "Реал" 35 матчей, забил 26 мячей и совершил 6 ассистов.
- 16 января сообщалось, что Карим Бензем договорился с мадридским "Реалом" о продлении контракта на один год.
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