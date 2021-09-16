Обладатель "Золотого мяча" пришел парадоксальному выводу об эффективности трио Месси, Неймара и Мбапе в атаке ПСЖ
Английский футболист Майкл Оуэн заявил, что из-за того, что Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играют вместе, атака французского ПСЖ становится слабее
Об этом сообщает Daily Mail.
По мнению обладателя "Золотого мяча-2001", несмотря на то, что аргентинец Лионель Месси, бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе по одиночке являются феноменальными футболистами, находясь вместе на поле, они делают атаку ПСЖ слабее
"Конечно, мы все восхищаемся ПСЖ. Особенно его атакой - Месси, Мбаппе, Неймар. Все они в одиночку является феноменальными игроками. Но все трое вместе делают атаку команды слабее. Я не понимаю, почему они входят в число фаворитов этого сезона в Лиге чемпионов. Я считаю, что английские команды намного сильнее", - сказал Оуэн после ничьей ПСЖ против бельгийского" Брюгге "в 1-м туре Лиги чемпионов - 1:1.
- Напомним, 15 сентября ПСЖ не смог переиграть "Брюгге" в стартовом матче Лиги чемпионов.
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