Обладатель "Золотого мяча" пришел парадоксальному выводу об эффективности трио Месси, Неймара и Мбапе в атаке ПСЖ

Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению обладателя "Золотого мяча-2001", несмотря на то, что аргентинец Лионель Месси, бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе по одиночке являются феноменальными футболистами, находясь вместе на поле, они делают атаку ПСЖ слабее

"Конечно, мы все восхищаемся ПСЖ. Особенно его атакой - Месси, Мбаппе, Неймар. Все они в одиночку является феноменальными игроками. Но все трое вместе делают атаку команды слабее. Я не понимаю, почему они входят в число фаворитов этого сезона в Лиге чемпионов. Я считаю, что английские команды намного сильнее", - сказал Оуэн после ничьей ПСЖ против бельгийского" Брюгге "в 1-м туре Лиги чемпионов - 1:1.