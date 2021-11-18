Обладатель "Золотого мяча" отреагировал на назначение Петракова полноправным главным тренером сборной Украины
Обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов прокомментировал решение исполкома УАФ назначить Александра Петракова полноправным главным тренером сборной Украины по футболу
Об этом сообщает "Футбол 1/2/3".
По словам Игоря Беланова, Петраков своей работой заслужил возглавить национальную команду.
"Думаю, что Петраков заслужил стать главным тренером сборной. Во-первых, он принял команду в очень ответственный момент, это дорогого стоит. Он очень толерантный. Возможно, еще не хватает опыта, который должен быть, но это приходит с годами. Поэтому хочется его поддержать... Самое главное, что в него верят ребята, это очень важно... Это то же самое, что Лобановский: он все для нас делал, и мы пытались отдать все, что могли, на футбольном поле. Не было такого, чтоб кто-то был лучше, а кто-то хуже. Это была одна команда, мы работали и выполняли то, что должны были", - сказал Беланов.
64-летний Александр Петраков стал и.о. главного тренера сборной Украины после того, как Андрей Шевченко покинул национальную команду летом.
Под руководством Петракова сборная Украины провела семь матчей, где одержала две победы и пять ничейных результатов.
В квалификации ЧМ-2022 Украина финишировала в группе D на втором месте и вышла в плей-офф. Соперниками сборной Украины могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи – 24, 25 и 28, 29 марта 2022 года.
Команды будут разбиты на три квартета, в которых состоятся полуфиналы и финалы, победители которых получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.
- Напомним, 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что наша команда победит любого соперника в стыковых матчах и выйдет в финальную часть чемпионата мира по футболу.
- 17 ноября Украинская ассоциация футбола назначила Александра Петракова полноправным главным тренером сборной Украины.
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