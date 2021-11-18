Обладатель "Золотого мяча" отреагировал на назначение Петракова полноправным главным тренером сборной Украины

Об этом сообщает "Футбол 1/2/3".



По словам Игоря Беланова, Петраков своей работой заслужил возглавить национальную команду.



"Думаю, что Петраков заслужил стать главным тренером сборной. Во-первых, он принял команду в очень ответственный момент, это дорогого стоит. Он очень толерантный. Возможно, еще не хватает опыта, который должен быть, но это приходит с годами. Поэтому хочется его поддержать... Самое главное, что в него верят ребята, это очень важно... Это то же самое, что Лобановский: он все для нас делал, и мы пытались отдать все, что могли, на футбольном поле. Не было такого, чтоб кто-то был лучше, а кто-то хуже. Это была одна команда, мы работали и выполняли то, что должны были", - сказал Беланов.

64-летний Александр Петраков стал и.о. главного тренера сборной Украины после того, как Андрей Шевченко покинул национальную команду летом.



Под руководством Петракова сборная Украины провела семь матчей, где одержала две победы и пять ничейных результатов.

В квалификации ЧМ-2022 Украина финишировала в группе D на втором месте и вышла в плей-офф. Соперниками сборной Украины могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи – 24, 25 и 28, 29 марта 2022 года.

Команды будут разбиты на три квартета, в которых состоятся полуфиналы и финалы, победители которых получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.

Напомним, 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что наша команда победит любого соперника в стыковых матчах и выйдет в финальную часть чемпионата мира по футболу.

17 ноября Украинская ассоциация футбола назначила Александра Петракова полноправным главным тренером сборной Украины.

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