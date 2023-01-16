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Обладатель "Золотого мяча" определился с будущим в "Реале"

16 января, 2023 понедельник
14:00
Спорт

Французский форвард Карим Бензема договорился с мадридским "Реалом" о продлении контракта на один год

Об этом сообщает Foot Mercato .

По информации издания, Бензема продлит контракт с испанским клубом до июня 2024 года. срок действия нынешнего соглашения истек летом 2023-го.

В нынешнем сезоне 35-летний француз сыграл за "Реал" 19 матчей, забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу.

Бензема пропустил чемпионат мира-2022 из-за травмы. В общей сложности он сыграл за национальную команду 97 матчей и забил 37 голов и уже объявил о завершении карьеры в сборной.

В 2022 году Карим Бензема стал обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту мира.

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чемпионат мира-2022
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