Обладатель "Золотого мяча" определился с будущим в "Реале"
Хорватский футболист Лука Модрич продлил контракт с мадридским "Реалом" на один год
Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .
Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года. Предыдущий контракт действовал до этого лета.
36-летний Лука Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. С испанским клубом он выиграл 20 трофеев, в том числе 5 раз победил в Лиге чемпионов.
В прошлом сезоне Модрич сыграл за "Реал" 45 матчей, забил 3 гола и отдал 12 результативных передач.
Лука Модрич получил "Золотой мяч" в 2018 году.
- 1 июня валлийский вингер Гарет Бейл объявил, что покидает "Реал".
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