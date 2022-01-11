Обладатель "Золотого мяча" определился с будущим в "Реале"

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.

По его информации, Модрич договорился с испанским клубом о продлении контракта до января 2023 года. В скором времени "Реал" объявит об этом официально.

В нынешнем сезоне 36-летний Модрич сыграл за мадридцев 20 матчей, в которых отдал 5 результативных передач.

Хорват является обладателем "Золотого мяча-2018".