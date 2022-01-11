Обладатель "Золотого мяча" определился с будущим в "Реале"
Хорватский футболист Лука Модрич продлит контракт с мадридским "Реалом" до 2023 года
Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.
По его информации, Модрич договорился с испанским клубом о продлении контракта до января 2023 года. В скором времени "Реал" объявит об этом официально.
В нынешнем сезоне 36-летний Модрич сыграл за мадридцев 20 матчей, в которых отдал 5 результативных передач.
Хорват является обладателем "Золотого мяча-2018".
- В июне 2021 года Лука Модрич объявил, что завершает выступления за сборную Хорватии .
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