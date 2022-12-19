Обладатель "Золотого мяча" объявил о завершении карьеры в сборной
Действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема заявил, что больше не будет выступать за сборную Франции по футболу
Об этом Бензема сообщил в Instagram.
"Я приложил усилия и допустил ошибки, чтобы оказаться там, где я сегодня, и я горжусь этим! Я продолжаю писать свою историю, но наша со сборной Франции - закончилась", - написал Бензема.
35-летний форвард испанского "Реала" пропустил чемпионат мира-2022 из-за травмы. В общей сложности он сыграл за национальную команду 97 матчей и забил 37 голов.
В 2022 году Бензем стал обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту мира.
- 20 ноября стало известно, что Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира-2022 за сборную Франции.
- 18 декабря Аргентина обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.
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