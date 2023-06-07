Обладатель "Золотого мяча" бесплатно покинул "Реал" и перешел в клуб из Саудовской Аравии
Французский бомбардир Карим Бензема стал игроком "Аль-Иттихада" из чемпионата Саудовской Аравии
Об этом сообщает официальный твиттер "Аль-Иттихада".
Карим Бензема и "Аль-Иттихад" подписали контракт до 2026 года. Он перешел по правам свободного агента. Инсайдер Фабрицио Романо владеет информацией, что француз будет зарабатывать 200 млн евро в год.
В прошлом сезоне "Аль-Иттихад" выиграл чемпионат Саудовской Аравии и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.
Команда на 5 очков опередила "Аль Наср", за который играет Криштиану Роналду.
Карьера Бенземы в "Реале":
35-летний Карим Бензема выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он сыграл за мадридцев 648 матчей, забил 354 мяча и отдал 165 результативных передач.
Вместе с командой Бензема 5 раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, выиграл 4 чемпионских титула в Испании.
В нынешнем сезоне Бензема провел за "Реал" 43 матча, забил 31 гол и совершил 6 ассистов.
- В апреле сообщалось, что Бензема на один сезон продлил контракт с мадридским "Реалом".
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