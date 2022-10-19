Обладатель "Золотого мяча" Бензема ответил, где хочет закончить карьеру

Об этом сообщает Onda Cero .

"У меня было 3 мечты - купить дом для матери, играть за "Реал" и выиграть "Золотой мяч". Я собираюсь завершить карьеру в "Реале", другого варианта нет", - сказал Бензема.

34-летний Карим Бензема получил "Золотой мяч" впервые в карьере. Он выступает за "Реал" с 2009 года.

В прошлом сезоне француз сыграл за мадридцев 46 матчей, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Он помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Испании.

17 октября обладателем "Золотого мяча" стал Карим Бензема .

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