Обладатель "Золотого мяча" Бензема ответил, где хочет закончить карьеру
Нападающий "Реала" Карим Бензема поделился планами закончить карьеру в мадридском топ-клубе
Об этом сообщает Onda Cero .
"У меня было 3 мечты - купить дом для матери, играть за "Реал" и выиграть "Золотой мяч". Я собираюсь завершить карьеру в "Реале", другого варианта нет", - сказал Бензема.
34-летний Карим Бензема получил "Золотой мяч" впервые в карьере. Он выступает за "Реал" с 2009 года.
В прошлом сезоне француз сыграл за мадридцев 46 матчей, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Он помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Испании.
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17 октября обладателем "Золотого мяча" стал Карим Бензема .
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