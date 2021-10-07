Обладает тяжелым ударом: Лопес дал прогноз на бой Ломаченко с экс-чемпионом мира

Об этом он заявил в интервью FightHype.

По словам Лопеса, украинский боксер всячески пытается получить реванш с ним, однако даже Комми, которого американец нокаутировал в 2019 году, способен его остановить. "Это отлично. Ломаченко, вперед, делай то, что ты должен сделать. Знаю, что ты пытаешься добраться до меня, но ты мне проиграл. Безусловно, комм способен поймать Ломаченко. Ричард обладает тяжелым ударом", - сказал Лопес, в 2019 году отобрал у Ричарда комм звание чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг).

В октябре 2020 американец также нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

