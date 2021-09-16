Обладает нестандартным стилем: Экс-промоутер Кличко пообещал Джошуа проблемы в бою с Усиком

Об этом он заявил в интервью TheRingDigital.

По словам Леффлера, стиль Усика очень неудобен для соперников, поэтому он способен создать в поединке с Джошуа сенсацию.

"Я считаю, что Усик обладает одним из самых нестандартных и сложных для соперников стилей. Не знаю, кого Джошуа пригласил в качестве спарринг-партнеров, но Усик - быстрый мобильный левша, который может ударить. Вы могли увидеть в его бою с Гассиевым, насколько он повысил уровень своей игры. Александр действительно доминировал в том поединке. Так что я не удивлюсь, если Усик устроит апсет и побьет Джошуа", - сказал Леффлер.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 14 сентября британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что в случае, если Александру Усику удастся справиться с прессингом Джошуа в первой половине поединка, то он победит по очкам.

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