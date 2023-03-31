Заоблачное состояние и, вероятно, фиктивный развод: за какие заслуги Павла Горбасенко переизбрали председателем Хозяйственного суда Киевской области

Павел Горбасенко – один из самых скандальных судей и один из самых влиятельных людей Киевщины. Председатель Хозяйственного суда Киевской области имеет отличную семью. Жилье ему, как уже повелось у судей, подарила мать. Отец судьи – предприниматель, и имеет немалый бизнес на территории оккупированного Крыма, где и проживает. Также Павлу Горбасенко повезло с женой – бывшей. Впрочем, после развода супругам удалось сохранить теплые отношения. Настолько теплые, что через несколько лет после развода у них родился ребенок. Вот так "остались друзьями". Но давайте по порядку.

Павел Горбасенко был назначен судьей Хозяйственного суда Киевской области указом президента в 2010 году. В должности он остался и после Революции Достоинства. К этому времени судья успел попасть в несколько скандалов и обжиться большим количеством квадратных метров. В этом ему помогла мать-домохозяйка. Именно она, по словам Горбасенко, подарила сыну две квартиры на 116 и 136 квадратных метров в элитном районе Оболонской набережной в Киеве.

Имущества у судьи Горбасенко становилось все больше, поэтому это привлекло внимание антикоррупционных экспертов, - рассказала нашим журналистам глава Всеукраинского объединения "Автомайдан" Екатерина Бутко: "Мы обратили на него внимание, когда проходила квалификационная оценка еще несколько лет назад (в 2019 г. , - ред). Горбасенко получил отрицательное заключение Общественного совета добродетели. И этот вывод обосновался именно на достатке кандидата, потому что они достаточно велики".

Подарив квартиры сыну, для себя мать Павла Горбасенко построила дом на более 800 квадратных метров в селе Лебедевка под Киевом. Рядом с живописным зеленым лесом, на огромной частной территории более полугага стоит двухэтажное здание, бассейн, беседка. Все это добро обнесено высоким забором и закрыто от посторонних глаз. В этом доме судья любит проводить выходные, – рассказал нам глава села.

Откуда у матери-домохозяйки средства на столь большой дом? На собеседовании в рамках квалификационной оценки судей Павел Горбасенко уверял: все деньги - нажиток отца-бизнесмена: "Мой отец с 1998 года работает в частном секторе, занимается бизнесом. В основном это строительный бизнес. Он инвестирует, строит, вводит в эксплуатацию, продает и проектирует. По сей день он занимается этой деятельностью".

Свой бизнес отец судьи Владимир Горбасенко ведет в оккупированном Крыму. Он является соучредителем двух обществ с ограниченной ответственностью – "Севеленастрой" и "ЮГ Инвест".

То есть отец председателя Хозяйственного суда Киевской области ведет бизнес на оккупированной территории и платит налоги стране-террористу. При этом на том же собеседовании Павел Горбасенко отметил: "Отца на данный момент нет в стране". Интересно, неужели судья считает, что Крым – это уже не Украина?

Вероятно, большинство времени Владимир Горбасенко проводит на территории оккупированного полуострова, вот в этой квартире более 300 квадратных метров на набережной Ялты, приобретенной в апреле 2014 года, уже после оккупации.

"Учитывая перевод бизнеса на российское законодательство, учитывая уплату налогов российской федерации, выглядит так, что его отец был на оккупированной территории в то время, когда проходило собеседование", - отмечает глава Всеукраинского объединения "Автомайдан" Екатерина Бутко.

Сходен с отцовым бизнес: строительство и предоставление в аренду жилья имела и якобы бывшая супруга Павла Горбасенко Анна Свириденко. И тоже на территории Крыма. Там, кстати, на нем зарегистрировано немало недвижимости: земельные участки, жилые дома.

Павел Горбасенко комментирует это так: "Сложно это назвать жилыми домами. Так скорее лачуги такие, построенные из пеноблоков. Жена приобретала в собственность земельные участки, строила со своим компаньоном такие лачуги, они сдавали их в аренду, такова была деятельность. Сейчас все равно остались. какие-то земельные участки в Крыму. Стоят они, кстати, 26 тысяч гривен, эти земельные участки и дома тоже".

"Какие-то земельные участки в Крыму" - это 4 нежилых помещения в Гаспре под Ялтой. А еще – несколько земельных участков в Судаке и дом более чем на 300 квадратных метров. Как ни крути, а на хижину не похоже.

Анна Свириденко – депутат Киевского городского совета. Ее связывают с одиозным прокурором и земельным магнатом Юрием Кривобоком. Долгое время она работала в юридической фирме его отца – Василия Кривобока. И отношения, вероятно, были настолько тесны, что и самая юридическая фирма была зарегистрирована в квартире, принадлежавшей Анне Свириденко.

Также Свириденко была подмечена в скандале с приватизацией земли под Киевом вместе с Кривобоками. Видимо, по стечению обстоятельств рассматривал это дело суд, где работает Павел Горбасенко.

"В 2009 году семья Кривобоков, с которым связана эксдружина судьи, воспользовалась правом бесплатной приватизации земли под Киевом в Софиевской Борщаговке. Получили целых 16,6 га полей, и это значительно больше, чем вообще разрешено по закону. Часть этой земли была продана частному застройщику.Там же землю под хозяйство получила Анна Свириденко и потом очень быстро ее продала. Сельсовет Софиевской Борщаговки судился с застройщиком по этой земле, эти дела рассматривал Хозяйственный суд Киевской области, где и работает судья", - рассказывает Екатерина Бутко.

По документам, Анна Свириденко – бывшая супруга председателя Хозяйственного суда Киевской области. С Горбасенко они якобы расстались 24 декабря 2014 года. Впрочем, остались в отличных отношениях. Настолько, что уже через 5 дней после развода вместе поехали в Европу. Вероятно, отпраздновать свободу.

Сам Павел Горбасенко объяснил это так: "У меня была на тот период жена Свириденко Анна Викторовна. Мы с ней расстались в 2014 году. И поэтому в дальнейшем я ее не указывал (в декларациях, - ред.) Мы продолжили наше общение. Просто отпали два обстоятельства, при которых я должен был ее декларировать".

Совместное проживание и общий быт у судьи Горбасенко с женой ушли в прошлое. Осталось только общение. И оно, очевидно, проходило так плодотворно, что в феврале 2017-го у бывших супругов родился общий ребенок. Этому факту председатель Хозяйственного суда Киевской области тоже дал объяснение: "Мы соседи по квартирам. То есть просто в 2014-м году я забрал у нее вещи и перенес их в соседнюю квартиру. В 2017-м году у нас родился общий ребенок, но все равно от этого мы совместно проживать не стали.

Таковы теплые соседские отношения. Впрочем, слишком уж похоже на манипулирование нормами закона. Вероятно, именно для того чтобы не декларировать имущество.

"Общественный совет добродетели обратил внимание на возможный фиктивный развод судьи", - говорит председатель ВО "Автомайдан" Екатерина Бутко.

У нас тоже есть основания полагать, что Павел Горбасенко и Анна Свириденко могли сохранить брачные отношения. Хотя в декларациях председатель Хозяйственного суда Киевской области жену больше не указывает, но отпуска даже после развода они продолжили проводить вместе.

По информации наших источников, за последние 5 лет бывшие супруги 12 раз совместно выезжали за границу. Так, в 2019-м году трижды летали в Барселону, один раз в греческие Салоники и один раз - в Дюссельдорф, откуда Свириденко, вероятно, отправилась в Страсбург на рабочую конференцию. Некоторые поездки экс-дружина судьи зафиксировала в своем инстаграмме. Правда, о том, что путешествия были в сопровождении бывшего – от нее – ни пары из уст.

Новый 2020-й год бывшие супруги вместе праздновали, очевидно, в Испании. По крайней мере, по данным наших источников, из самолета в Барселоне в конце декабря 2019 пара выходила вместе.

2021-й год Горбасенко и Свириденко совместно встречают в Хургаде, а затем бывшие супруги снова трижды чекятся в Испании и однажды летают в Париж. На фото из инстаграммы Анны Свириденко видим площадь Каталонии в Барселоне и один из самых больших проспектов Барсы - Пасео-де-Грасия. Здесь находятся самые дорогие отели, бутики и архитектурные шедевры Антонио Гауди.

И, наконец, 2022-й – год войны в Украине. За несколько недель до полномасштабного вторжения пара вновь совместно слетала в Хургаду. А 24 декабря, в канун Католического Рождества, Горбасенко и Свириденко вместе выезжают в Европу поездом Киев-Варшава. Кто знает, возможно просто ездили как волонтеры? За гуманитарной помощью?

Как бы то ни было, а все эти совместные путешествия и проведенные вместе отпуска указывают на то, что председатель Хозяйственного суда Киевской области до сих пор может поддерживать брачные отношения с женщиной, которую якобы вычеркнул и из жизни, и из декларации.

Проживает бывшие по документам супруги в квартирах, якобы подаренных матерью судьи. Здесь – одни из самых дорогих жилых комплексов на Оболони, с живописными видами Днепра, а в парк Наталка 3 минуты пешком.

В этих домах живут бизнесмены, прокуроры, депутаты, звезды и даже когда-то жил сам президент Владимир Зеленский. Конечно, все под камерами и с охраной. Цена на квартиры стартует от 100 тыс. долларов за простую однокомнатную. А семья Гобасенко имеет фактически целый этаж. Интересно, сколько стоило такое удовольствие?

По ответам журналисты программы "Судебный контроль" поехали к Павлу Горбасенко на работу. Сначала председатель Хозяйственного суда Киевской области попросил нас послать ему официальный запрос, а дальше разговор не сложился. Ответы на имущество матери судья порекомендовал журналистам поискать на Лесном кладбище. А вопрос относительно отца и его бизнеса в оккупированном Крыму вообще проигнорировал, хлопнув дверью.

Мы отправили информационный запрос председателю Хозяйственного суда Киевской области Павлу Горбасенко, в котором поинтересовались и об отношениях с отцом в оккупированном Крыму, и о, вероятно, фиктивном разводе, и о поездке за границу в условиях военного положения. Но на выходе программы в эфир ответа не получили.

Состояние, вызывающее сомнения, возможные связи с государством-террористом, вероятное намерение скрыть реальные брачные отношения и выезд за пределы Украины во время войны, цель и легальность которого судья нам так и не объяснил - мы даже не удивлены, что эксперты негативно оценивают добродетель Павла Горбасенко.

"Учитывая негативное заключение Общественного совета добродетели, по моему мнению, судьи, получившие такие выводы и имеющие такое количество вопросов, должны быть уволены в результате квалификационной оценки. К сожалению, Горбасенко не был уволен", - отмечает глава ВО "Автомайдан" Екатерина Бутко .

Более того, с таким послужным списком судья Горбасенко недавно даже был переизбран на высокий пост главы Хозяйственного суда Киевской области.

Как видим, несмотря на положительные сдвиги судебной реформы, в целом система до сих пор остается заскорузлой, поэтому избавление ее от недостойных представителей - ключевая задача, которую следует решать реформаторам на пути Украины в ЕС.