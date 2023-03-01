Облачно с прояснениями и без осадков: прогноз погоды на 2 марта от Наталки Диденко
В четверг 2 марта синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине переменную облачность с прояснениями и без осадков
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
2 марта в Украине осадков не ожидается, облачно или переменная облачность с солнышком.
Ночью ожидается 2-7 мороза, днем 2-7 тепла, в Закарпатье и на крайнем юге Украины +6+11 градусов.
В Киеве 2 марта будет преобладать сухая погода. В ближайшую ночь -1-4 градуса, завтра днем +4+6 градусов.
"Сегодня все украинцы абсолютно солидарны и объединены этим знанием - что весна будет и что она пришла. И из-за нашей любви к весне мы еще и за это ей безгранично благодарны. за умение нас объединять). Не только за красоту, возрождение желаний, надежды, за солнце, зеленые листочки и уверенность в победе света над тьмой", - написала Диденко.
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