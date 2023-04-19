Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Четверг принесет в Украину очередное похолодание и дожди.

Температура воздуха в течение дня составит скромные +8...+13 °C.

Теплее всего будет на Волыни, Ривненщине и в большей части юга, ожидается +12...+16 °C.

В Киеве 20 апреля также будет дождь, облачно и похолодание. Максимальная температура воздуха предполагается +10...+11 °C.

В выходные в большинстве областей Украины будет тепло, но не без дождей.