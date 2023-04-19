Облачно, похолодание, местами дождь: прогноз погоды на 20 апреля от Наталки Диденко
Завтра, 20 апреля, в Украине прогнозируется незначительное похолодание и влажная погода. Температура ожидается от +8 °С до +13 °C
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Четверг принесет в Украину очередное похолодание и дожди.
Температура воздуха в течение дня составит скромные +8...+13 °C.
Теплее всего будет на Волыни, Ривненщине и в большей части юга, ожидается +12...+16 °C.
В Киеве 20 апреля также будет дождь, облачно и похолодание. Максимальная температура воздуха предполагается +10...+11 °C.
В выходные в большинстве областей Украины будет тепло, но не без дождей.
- С 24 по 26 марта в столице ученые зафиксировали шесть рекордных показателей температуры воздуха.
- 29 марта в столице зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра - 17 м/с (61 км/ч).
- За сутки 5 апреля в столице выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет - 20,6 мм. Последний рекорд был зафиксирован в 1933 году.
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