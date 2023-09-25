Облачно на западе и севере, солнечно на остальной территории: прогноз погоды на 26 сентября от Натальи Диденко
Украина поделена на два климатических пояса: в западных и северных регионах облачно, без осадков, а в центральных, южных и восточных - ясно и сухо
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Снова солнце, тепло и антициклон. В Украине продлится сухая, солнечная погода, однако ночью и утром уже возникают осенние туманы.
Антициклон охватит завтра и в ближайшие дни всю территорию страны - без дождей.
Фото: Наталья Диденко
На западе и на севере будет облачно
В западных и северных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Только в Закарпатье может быть солнечно, а во Львовской области - туманы.
Минимальная температура воздуха +15°C, а максимальная +24°C.
Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду.
На остальных территориях ожидается ясная погода
В центральных, южных и восточных областях будет солнечно.
Температура воздуха ожидается высокой, +24...+29°C и даже в ночные часы будет не холодно, +12...+17°C. Ветер северо-восточный 3-8 м/с
В таких синоптических условиях растет существенно пожарная опасность.
Столица не будет отличаться погодой от региона
В Киеве сухо, солнечно и тепло. Температура воздуха днем поднимется до +27 °C.
Влажность воздуха: 56%, атмосферное давление: 756 миллиметров ртутного столба.
Ветер северо-восточный 1 м/с.
Первые дожди в столице могут быть 3 октября, а понижение температуры воздуха, без существенных осадков, приходится ориентировочно на 1 октября.
- В субботу, 23 сентября, в столице установлен новый температурный рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.55 Покупка 37.55Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.35Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное