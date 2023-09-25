Облачно на западе и севере, солнечно на остальной территории: прогноз погоды на 26 сентября от Натальи Диденко

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Снова солнце, тепло и антициклон. В Украине продлится сухая, солнечная погода, однако ночью и утром уже возникают осенние туманы.

Антициклон охватит завтра и в ближайшие дни всю территорию страны - без дождей.

Фото: Наталья Диденко

На западе и на севере будет облачно

В западных и северных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Только в Закарпатье может быть солнечно, а во Львовской области - туманы.

Минимальная температура воздуха +15°C, а максимальная +24°C.

Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду.

На остальных территориях ожидается ясная погода

В центральных, южных и восточных областях будет солнечно.

Температура воздуха ожидается высокой, +24...+29°C и даже в ночные часы будет не холодно, +12...+17°C. Ветер северо-восточный 3-8 м/с

В таких синоптических условиях растет существенно пожарная опасность.

Столица не будет отличаться погодой от региона

В Киеве сухо, солнечно и тепло. Температура воздуха днем поднимется до +27 °C.

Влажность воздуха: 56%, атмосферное давление: 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер северо-восточный 1 м/с.

Первые дожди в столице могут быть 3 октября, а понижение температуры воздуха, без существенных осадков, приходится ориентировочно на 1 октября.