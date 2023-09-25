Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Облачно на западе и севере, солнечно на остальной территории: прогноз погоды на 26 сентября от Натальи Диденко

Облачно на западе и севере, солнечно на остальной территории: прогноз погоды на 26 сентября от Натальи Диденко

25 сентября, 2023 понедельник
14:20
Общество

Украина поделена на два климатических пояса: в западных и северных регионах облачно, без осадков, а в центральных, южных и восточных - ясно и сухо

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Снова солнце, тепло и антициклон. В Украине продлится сухая, солнечная погода, однако ночью и утром уже возникают осенние туманы.

Антициклон охватит завтра и в ближайшие дни всю территорию страны - без дождей.

Фото: Наталья Диденко

На западе и на севере будет облачно

В западных и северных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Только в Закарпатье может быть солнечно, а во Львовской области - туманы.

Минимальная температура воздуха +15°C, а максимальная +24°C.

Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду.

На остальных территориях ожидается ясная погода

В центральных, южных и восточных областях будет солнечно.

Температура воздуха ожидается высокой, +24...+29°C и даже в ночные часы будет не холодно, +12...+17°C. Ветер северо-восточный 3-8 м/с

В таких синоптических условиях растет существенно пожарная опасность.

Столица не будет отличаться погодой от региона

В Киеве сухо, солнечно и тепло. Температура воздуха днем поднимется до +27 °C.

Влажность воздуха: 56%, атмосферное давление: 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер северо-восточный 1 м/с.

Первые дожди в столице могут быть 3 октября, а понижение температуры воздуха, без существенных осадков, приходится ориентировочно на 1 октября.

  • В субботу, 23 сентября, в столице установлен новый температурный рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений.
Новости
прогноз погоды
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
Читайте также:
22 сентября, 2023 пятница
"Тут вообще интересная история": военный эксперт Самусь о передаче небольшого количества ATACMS
Путін у Фінляндії на початку 90-их років
24 сентября, 2023 воскресенье
"Плохая прическа, плохая майка". Финское телевидение показало, как Путин отдыхал в 90-х
25 сентября, 2023 понедельник
Украинские силы продолжают контрнаступательные операции на южном фланге Бахмута, - ISW
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.55
    Покупка 37.55
    Продажа 38.27
  • EUR
    Покупка 40.35
    Продажа 41.22
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
25 сентября
14:10
Обновлено
Суд по делу Коломойского: на заседание пришли эксминистр культуры Ткаченко и телеведущие "1+1"
14:06
Первые американские танки Abrams прибыли в Украину, - NYT
14:00
Обновлено
Удар по Севастополю: в ССО заявили о ликвидации командующего Черноморским флотом РФ и 33 офицеров
13:57
ВСУ изгнали проникших на Харьковщину диверсантов и начали возводить укрепления возле границы
13:46
Сопротивление выпустило новый постер. На этот раз посвящен поражению судна РФ "Байрактаром"
13:44
Обновлено
Андрей Коболев
Суд принял решение уменьшить сумму залога для Коболева
13:41
США присоединились к проекту Елены Зеленской "Украинская книжная полочка"
13:24
В Киеве в выходные зафиксировали новый температурный рекорд. Подробности
13:18
Только 38 народных депутатов добровольно подали декларацию за 2022 год. Список
13:09
Обновлено
В результате ночной атаки РФ в Одессе погибли два человека
13:08
Эксклюзив
"На 60% вина Шмыгаля": политтехнолог Загородний о конфликте между Польшей и Украиной
13:06
Органические продукты в Украине: Минагрополитики рассказало об адаптации отрасли к законодательству ЕС
13:04
В Госпогранслужбе назвали количество вагнеровцев в Беларуси
12:53
Обновлено
РФ ударила по Бериславу в Херсонской области: погибли два человека, еще двое ранены
12:47
Военные опробовали новые боевые баллистические шлемы от Минобороны
12:45
Перевозил в желудке кокаин на 3,5 млн грн: СБУ на границе задержала наркоторговца
12:31
Из-за обстрелов РФ обесточивалась подстанция в Херсонской области: ситуация в энергосистеме
12:25
Цены на нефть Brent поднялись до $93,79 за баррель
12:15
Украинские агропредприятия с начала года получили кредиты на 54,6 млрд грн
11:56
Эксклюзив
У РФ не хватает действующих площадок для перемещения самолетов и кораблей, - "Информационное сопротивление"
11:48
В Италии скончался главарь сицилийского мафиозного клана "Коза ностра"
11:24
Анджей Дуда
Дуда рассказал, при каком условии Украина будет получать оружие от Польши
10:54
Дмитрий Кулеба
Форум оборонных индустрий: 165 компаний из 26 стран подтвердили свое участие
10:29
Украина получит от США $522 млн на укрепление энергетической системы
10:24
Россияне удерживают в Черном море два ракетоносителя с 12 "калибрами"
10:21
В Харькове СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, корректировавшую удары по городу
10:15
Инфографика
Курс валют на 25 сентября: как изменилась цена доллара и евро
10:15
Эксклюзив
Даже сотня ATACMS на первом этапе существенно снизит стабильность российского обеспечения, - Згурец
10:05
Оккупанты за сутки атаковали 10 областей Украины: 4 человека погибли, 13 ранены
09:59
Обзор
Ложь в TikTok представляет угрозу на выборах в Словакии, в Канаде скандал из-за овации украинскому ветерану. Акценты мировых СМИ 25 сентября
09:58
Укрпочта объявила выпуск марки "Оружие Победы. Мир с Украиной"
09:44
Обновлено
Россияне заявили о сбитии 8 дронов над Крымом и территорией РФ: СМИ пишут о попадании в здание МВД в Курске
09:40
Умер 50-летний народный депутат Андрей Иванчук
09:31
Армения
В Ереване арестовали сына экс-президента Армении Кочаряна
09:27
Греция
Греция продлила действие статуса временной защиты для украинцев
09:03
Эксклюзив
Пресс-офицер артбригады рассказал, как противник сменил логистику на Бахмутском направлении
09:02
Американские ученые объяснили, почему образцы из астероида Бенну так особенны
09:00
Оккупанты на прифронтовой Луганщине запугивают жителей "подвалом" за телефонный разговор, - ОВА
08:40
Инфографика
Россияне за сутки войны в Украине потеряли 5 танков, 27 артсистем и 420 военных, - Генштаб
08:36
США планируют ввести безвизовый режим с Израилем
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV