Облачно и возможны умеренные осадки. Какая будет погода в Украине в последний день зимы

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"28 февраля облачно с прояснениями. Ночью и утром в Украине кроме северных и северо-западных областей небольшой снег, на юге и востоке с дождем, в восточных областях умеренные осадки; днем без существенных осадков", - говорится в сообщении.

В прикарпатских, центральных и восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет 1-6 мороза, днем 0-5 тепла, в Закарпатье до 9; в южной части ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем 3-8 тепла, в Крыму 9-13; в Карпатах ночью 5-10 мороза, днем около 0.

В Киеве и Киевской области 28 февраля без существенных осадков. Температура в столице ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла; по области ночью 1-6 мороза, днем 0-5 тепла.