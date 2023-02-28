Облачно и возможны умеренные осадки. Какая будет погода в Украине в последний день зимы
В Украине 28 февраля без существенных осадков, температура воздуха днем 0-5 тепла
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"28 февраля облачно с прояснениями. Ночью и утром в Украине кроме северных и северо-западных областей небольшой снег, на юге и востоке с дождем, в восточных областях умеренные осадки; днем без существенных осадков", - говорится в сообщении.
В прикарпатских, центральных и восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет 1-6 мороза, днем 0-5 тепла, в Закарпатье до 9; в южной части ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем 3-8 тепла, в Крыму 9-13; в Карпатах ночью 5-10 мороза, днем около 0.
В Киеве и Киевской области 28 февраля без существенных осадков. Температура в столице ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла; по области ночью 1-6 мороза, днем 0-5 тепла.
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