"Обходите неразорвавшиеся боеприпасы. Учите детей не поднимать ничего с земли, часто враг маскирует взрывчатку в игрушках и гаджетах", – пресс-офицер ГСЧС

"Я хотел бы обратиться к людям – обходите неразорвавшиеся боеприпасы, это очень опасно. Лучше такие места помчать как-то, но ни в коем случае не подходить к ним. Сразу сообщайте о месте работникам Нацполиции или спасателей. На месте должны работать профессионалы, чтобы правильно обезвредить взрывчатку", – сказал он в эфире Espreso TV.



Также Хорунжий добавил: "Необходимо объяснить детям, чтобы они не подбирали на улице какие-либо предметы: это могут быть игрушки, ручки, какие-то гаджеты. Часто враг под видом этих предметов маскирует взрывчатку. К сожалению, такие случаи были".



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