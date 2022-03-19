"Оскорбляете наших воинов": Залужный призвал политиков не делать "безответственные заявления" по поводу оккупированных "якобы без проблем" территорий
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обратился к политикам, призвав их воздержаться от публичной оценки оперативной обстановки и распространения "зрады"
Об этом он написал в Facebook.
"Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают о "зраде" и дают "оценки" оперативной обстановки. Своими безответственными заявлениями, якобы противник что-то без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов ", – сказал главнокомандующий ВСУ.
Он отметил, что силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире.
"Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить. Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир. Продолжаются 24-е сутки нашего сопротивления полномасштабной агрессии. Сопротивление, которое стало возможным благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации", - написал Залужный.
Он обратился еще раз к политикам.
"Не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это же не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных Сил. Призываю - не раскалывайте государство", - подытожил главнокомандующий ВСУ.
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