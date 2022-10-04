Об этом сообщает DW .

Трамп потребовал от CNN $475 млн в качестве компенсации за моральный ущерб. В иске экс-президента США, который он подал в суд Южного округа штата Флорида 3 октября, отмечается, что он хочет "защитить свою репутацию преданного государственного служащего" и установить ответственность CNN за ущерб, причиненный его репутации "ложными, клеветническими и подстрекающими" высказываниями.

В частности, Трамп категорически не согласен с утверждением CNN, назвавшей "великой ложью" его высказывания, что президентские выборы 2020 года были "украдены" демократом Джо Байденом.

Адвокаты утверждают, что компания пыталась использовать свое огромное влияние на дискредитацию Трампа в сознании своих зрителей и читателей, чтобы нанести ему политическое поражение. Трамп также обвиняет CNN в том, что телекомпания использовала к нему такие ярлыки,

как "расист", "российский лакей", "мятежник" и "Гитлер".

Дональд Трамп заявил, что он может подать иски против большого количества других "фейковых новостных СМИ" в ближайшие недели и месяцы из-за освещения президентских выборов в США в 2020 году.

В августе стало известно, что Трампа могут быть заключены в тюрьму за шпионаж и препятствование следствию после того, как агенты ФБР обыскали имение Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования по изъятию им секретных документов из Белого дома. Как ранее сообщили СМИ, во время обысков у бывшего президента было обнаружено 11 пакетов конфиденциальных документов.

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