Обидчица Свитолиной Вондроушова победила Жабер в финале Уимблдона

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Вондроушова – Жабер длился 1 час и 20 минут. Чешская теннисистка одолела представительницу Туниса в двух сетах – дважды по 6:4.

Для Маркеты Вондроушовой это дебютный титул Уимблдона. В полуфинале она победила украинку Элину Свитолину.

Уимблдон

Финал

15 июля

Маркета Вондроушова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис) – 6:4, 6:4