Обидчица Свитолиной Вондроушова победила Жабер в финале Уимблдона
Вечером субботы, 15 июля, Маркета Вондроушова победила Онс Жабер в финале Уимблдона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Вондроушова – Жабер длился 1 час и 20 минут. Чешская теннисистка одолела представительницу Туниса в двух сетах – дважды по 6:4.
Для Маркеты Вондроушовой это дебютный титул Уимблдона. В полуфинале она победила украинку Элину Свитолину.
Уимблдон
Финал
15 июля
Маркета Вондроушова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис) – 6:4, 6:4
- В четверг, 13 июля, Свитолина уступила Маркете Вондроушовой из Чехии в полуфинале Уимблдона. Украинка проиграла теннисистке из Чехии в двух сетах – 3:6, 3:6.
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