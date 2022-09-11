Об этом сообщает Еспресо.TV.

Американские бойцы полусреднего веса (до 77,1 кг) встретились в ночь на воскресенье, 11 сентября, на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 279 в Лас-Вегасе (США).

Диас одержал досрочную победу в четвертом раунде, применив против Фергюсона "гильотину" - удушающий прием, когда зажимается голова соперника.

Это сражение стало для 37-летнего Нейта Диаса последним в UFC. В 2016 году американец дважды встречался с главной звездой смешанных единоборств Конором Макрегором. В первом поединке он досрочно победил ирландца, а в реванше - проиграл по очкам.

На UFC 279 Нейт Диас должен был сразиться с Хамзатом Чимаевым из Швеции, а Тони Фергюсон - с Ли Цзиньляном из Китая. Но Чимаев провалил взвешивание, а бойцы получили других соперников.

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