Обидчик Макгрегора эффектно победил "гильотиной" в прощальном бою в UFC
Нейт Диас одержал досрочную победу над Тони Фергюсоном в поединке, который стал для него последним в UFC
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Американские бойцы полусреднего веса (до 77,1 кг) встретились в ночь на воскресенье, 11 сентября, на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 279 в Лас-Вегасе (США).
Диас одержал досрочную победу в четвертом раунде, применив против Фергюсона "гильотину" - удушающий прием, когда зажимается голова соперника.
Это сражение стало для 37-летнего Нейта Диаса последним в UFC. В 2016 году американец дважды встречался с главной звездой смешанных единоборств Конором Макрегором. В первом поединке он досрочно победил ирландца, а в реванше - проиграл по очкам.
На UFC 279 Нейт Диас должен был сразиться с Хамзатом Чимаевым из Швеции, а Тони Фергюсон - с Ли Цзиньляном из Китая. Но Чимаев провалил взвешивание, а бойцы получили других соперников.
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