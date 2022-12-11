Обидчик Ломаченко побывал в нокдауне, но одержал победу
Американский боксер Теофимо Лопес побывал в нокдауне во время боя против испанца Сандора Мартина, но победил раздельным решением судей
Видео обнародовала промоутерская компания Top Rank в Twitter.
Мартин отправил Лопеса в нокдаун во втором раунде. Американец мгновенно поднялся на ноги и продолжил поединок. По итогам дести раундов он одержал победу раздельным решением судей 97:92, 96:93, 94:95.
Для Лопеса этот поединок был вторым в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Он перешел в этот дивизион по легкой категории (до 61,2 кг), где владел званием абсолютного чемпиона мира. Его американец выиграл в октябре 2020 года в поединке с украинцем Василием Ломаченко.
В ноябре 2021 года Теофимо Лопес потерял титулы из-за поражения от Джорджа Камбососа. В свою очередь, австралиец в 2022 году дважды подряд проиграл американцу Дэвину Хейни, который является действующим абсолютным чемпионом мира.
- 14 августа Теофимо Лопес нокаутировал мексиканца Педро Кампу в своем дебютном поединке в первом полусреднем весе.
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