Обидчик Ломаченко побывал в нокдауне, но одержал победу

Видео обнародовала промоутерская компания Top Rank в Twitter.

Мартин отправил Лопеса в нокдаун во втором раунде. Американец мгновенно поднялся на ноги и продолжил поединок. По итогам дести раундов он одержал победу раздельным решением судей 97:92, 96:93, 94:95.

Для Лопеса этот поединок был вторым в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Он перешел в этот дивизион по легкой категории (до 61,2 кг), где владел званием абсолютного чемпиона мира. Его американец выиграл в октябре 2020 года в поединке с украинцем Василием Ломаченко.

В ноябре 2021 года Теофимо Лопес потерял титулы из-за поражения от Джорджа Камбососа. В свою очередь, австралиец в 2022 году дважды подряд проиграл американцу Дэвину Хейни, который является действующим абсолютным чемпионом мира.

14 августа Теофимо Лопес нокаутировал мексиканца Педро Кампу в своем дебютном поединке в первом полусреднем весе.