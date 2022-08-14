Обидчик Ломаченко победил нокаутом в дебютном бою в новом весе
Американский боксер Теофимо Лопес нокаутировал мексиканца Педро Кампу в своем дебютном поединке в первом полусреднем весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на 14 августа в Лас-Вегасе (США) Лопес нокаутировал Кампу в 7-м раунде. Он сначала отправил соперника в нокдаун, после чего бросился его добивать и заставил рефери остановить сражение.
Для Лопеса этот поединок был дебютным в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Он перешел в этот дивизион из легкой категории (до 61,2 кг), где обладал званием абсолютного чемпиона мира. Его американец выиграл в октябре 2020 года в поединке с украинцем Василием Ломаченко.
В ноябре 2021 года Теофимо Лопес потерял титулы из-за поражения от Джорджа Камбососа. В свою очередь австралиец в июне 2022 года проиграл американцу Дэвину Хейни, который является действующим абсолютным чемпионом мира. 16 октября боксеры из США и Австралии встретятся в реванше.
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9 июля промоутер Эдди Хирн заявил, что Василий Ломаченко встретится с победителем боя между Дэвином Хейни и Джорджем Камбососом.
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