Обидчик Ломаченко Лопес временно удалил Twitter после того, как потерял пояса украинца в бою с Камбососом
Американский боксер Теофимо Лопес удалил аккаунт в Twitter после поражения в поединке с Джорджем Камбососом за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В своем последнем опубликованном твите Теофимо Лопес поблагодарил фанатов за поддержку. После этого аккаунт боксера в соцсети исчез.
По состоянию на 21:00 29 ноября аккаунт Теофимо Лопеса в Twitter восстановлен.
28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. В бою против Камбососа американец впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, полученное в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.
- 28 ноября американский боксер Теофимо Лопес проиграл австралийцу Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 29 ноября Теофимо Лопес-старший рассказал, что его сын собирается сменить весовую категорию после поражения от Джорджа Камбососа.
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