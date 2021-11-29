Обидчик Ломаченко Лопес временно удалил Twitter после того, как потерял пояса украинца в бою с Камбососом

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В своем последнем опубликованном твите Теофимо Лопес поблагодарил фанатов за поддержку. После этого аккаунт боксера в соцсети исчез.







По состоянию на 21:00 29 ноября аккаунт Теофимо Лопеса в Twitter восстановлен.





28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).



Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. В бою против Камбососа американец впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, полученное в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.

28 ноября американский боксер Теофимо Лопес проиграл австралийцу Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

29 ноября Теофимо Лопес-старший рассказал, что его сын собирается сменить весовую категорию после поражения от Джорджа Камбососа.

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