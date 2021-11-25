Обидчик Ломаченко Лопес рассказал, что должен сделать украинец, чтобы получить реванш
Абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес рассказал, при каком условии может состояться бой-реванш с украинцем Василием Ломаченко
Об этом сообщает Complex .
По словам Лопеса, для боя с ним Ломаченко должен подняться в первый полусредний вес (до 63,5 кг).
"Если бой с Ломаченко когда-нибудь произойдет, если его команда хочет этого, то они должны подняться в первый полусредний вес. Пусть поднимаются, если хотят достичь этого боя. Когда я сражался с Ломаченко, то чувствовал себя слишком легким. Мне казалось, что он был труднее меня. Я избил его честно. Так что если вы, ребята, хотите биться со мной, вам нужно что-то мне дать. Я верю, что Лома лучше всех бойцов в первом легком весе. Я также думаю, что он победит всех легковесов" – сказал Теофимо Лопес.
В октябре 2020 года обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBC ) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Теофимо Лопес 27 ноября в бою против австралийца Джорджа Камбососа будет впервые защищать звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF Ричардом Комми из Ганы.
- Напомним, 9 ноября Теофимо Лопес снова заявил, что не намерен встречаться в реванше с Василием Ломаченко.
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