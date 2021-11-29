Обидчик Ломаченко Лопес рассказал, что будет делать после того, как утратил пояса украинца

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в Twitter.



По словам Лопеса-старшего, его сын будет выступать в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).



"Реванша не будет. Моя ошибка, что так долго держал сына в легком весе. Мы поднимемся в первый полусредний, проведем бой в феврале, а потом с Джошом Тейлором. Это ничего не изменит. Все знают, что Теофимо выиграл у Камбососа. Все были расстроены, гудели во время озвучивания решения. Тупое поражение. Не надо было связываться с DAZN, Top Rank", - сказал Лопес.



28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).



Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. В бою против Камбососа американец впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, полученное в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.

28 ноября американский боксер Теофимо Лопес проиграл австралийцу Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе