Обидчик Ломаченко Лопес пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем

Об этом сообщает Cronometro .



Лопес тяжело перенес коронавирус из-за астмы.



"Мне и моим легким пришлось очень трудно. У меня астма, из-за чего ситуация усложнилась. Меня беспокоило дыхание. Сейчас я больше бегаю, чтобы укрепить свои легкие", - рассказал Теофимо Лопес.

В октябре 2020 года украинец Василий Ломаченко проиграл Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO и лишился звания чемпиона мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb