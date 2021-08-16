Обидчик Ломаченко Лопес пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес рассказал, что очень тяжело перенес коронавирус
Об этом сообщает Cronometro .
Лопес тяжело перенес коронавирус из-за астмы.
"Мне и моим легким пришлось очень трудно. У меня астма, из-за чего ситуация усложнилась. Меня беспокоило дыхание. Сейчас я больше бегаю, чтобы укрепить свои легкие", - рассказал Теофимо Лопес.
В октябре 2020 года украинец Василий Ломаченко проиграл Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO и лишился звания чемпиона мира.
- 29 июля сообщалось, что Ломаченко должен провести следующий поединок 11 декабря .
- 31 июля стало известно, что Василий Ломаченко может провести следующий бой против Ричарда Комми из Ганы.
- 13 августа глава Top Rank Боб Арум заявил, что реванш Василия Ломаченко против чемпиона мира Теофимо Лопеса может произойти в следующем году.
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