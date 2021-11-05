Обидчик Ломаченко Лопес неожиданно засыпал украинского боксера комплиментами

Об этом сообщает Вoxingnews24.



Лопес также отметил, что карьера Василия Ломаченко подходит к концу.



"Ломаченко победил бы всех этих молодчиков, каждого из них. Ломаченко избил бы Дэвиса, сожрал бы Хейни и победил бы Шакура Стивенсона. Хотя карьера Ломаченко уже подходит к концу, но этого достаточно, чтобы поить многих парней", - сказал Теофимо Лопес.



Василий Ломаченко свой следующий поединок проведет 11 декабря в Нью-Йорке (США) против бывшего обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Ричарда Комми из Ганы.



В октябре 2020 года Теофимо Лопес нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 1 ноября промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми.

4 ноября о бое между потенциальными соперниками Ломаченко - обладателем титула "регулярного" чемпиона WBC Девина Хейни и Джозефа Диаса объявлено официально.

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