Обидчик Ломаченко Лопес неожиданно засыпал украинского боксера комплиментами
Абсолютный чемпион мира по легкому весу Теофимо Лопес высоко оценил уровень украинского боксера Василия Ломаченко
Об этом сообщает Вoxingnews24.
Лопес также отметил, что карьера Василия Ломаченко подходит к концу.
"Ломаченко победил бы всех этих молодчиков, каждого из них. Ломаченко избил бы Дэвиса, сожрал бы Хейни и победил бы Шакура Стивенсона. Хотя карьера Ломаченко уже подходит к концу, но этого достаточно, чтобы поить многих парней", - сказал Теофимо Лопес.
Василий Ломаченко свой следующий поединок проведет 11 декабря в Нью-Йорке (США) против бывшего обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Ричарда Комми из Ганы.
В октябре 2020 года Теофимо Лопес нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 1 ноября промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми.
- 4 ноября о бое между потенциальными соперниками Ломаченко - обладателем титула "регулярного" чемпиона WBC Девина Хейни и Джозефа Диаса объявлено официально.
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