Обидчик Ломаченка Лопес сенсационно проиграл австралийцу в бою за пояса украинца
Американский боксер Теофимо Лопес проиграл австралийцу Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Камбосос одержал победу над Лопесом раздельным решением судей – 115-111, 113-114, 115-112. Уже в начале боя американец побывал в нокдауне. А в десятом раунде ответил этим австралийцу.
Для Теофимо Лопеса это поражение стало первым в карьере. В бою против Джорджа Камбососа американец впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в октябре 2020 в поединке против украинца Василия Ломаченко.
На церемонии взвешивания перед боем американец оказался тяжелее, чем австралиец на 500 граммов. Вес Лопеса – 61,2 кг. Камбосос – 60,7 кг.
Перед сражением фаворитом поединка был именно Теофимо Лопес. Камбосос называли аутсайдером.
- Напомним, 9 ноября Теофимо Лопес снова заявил, что не намерен встречаться в реванше с Василием Ломаченко.
- 26 ноября состоялась церемония взвешивания перед поединком американца Теофимо Лопеса против австралийца Джорджа Камбососа.
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