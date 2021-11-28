Обидчик Ломаченка Лопес сенсационно проиграл австралийцу в бою за пояса украинца

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Камбосос одержал победу над Лопесом раздельным решением судей – 115-111, 113-114, 115-112. Уже в начале боя американец побывал в нокдауне. А в десятом раунде ответил этим австралийцу.



Для Теофимо Лопеса это поражение стало первым в карьере. В бою против Джорджа Камбососа американец впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в октябре 2020 в поединке против украинца Василия Ломаченко.



На церемонии взвешивания перед боем американец оказался тяжелее, чем австралиец на 500 граммов. Вес Лопеса – 61,2 кг. Камбосос – 60,7 кг.



Перед сражением фаворитом поединка был именно Теофимо Лопес. Камбосос называли аутсайдером.

Напомним, 9 ноября Теофимо Лопес снова заявил, что не намерен встречаться в реванше с Василием Ломаченко.

26 ноября состоялась церемония взвешивания перед поединком американца Теофимо Лопеса против австралийца Джорджа Камбососа.