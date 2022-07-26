Об этом Руис заявил в интервью ID Boxing .

По мнению американца, Усик не проиграет Джошуа в реванше, как это сделал сам Руис.

"Думаю, что Усик не сделает то, что сделал я. Я уверен в этом, потому что он был на вершине в первом тяжелом весе, стал там абсолютным чемпионом", - сказал Руис.

Он добавил, что Джошуа не поможет даже новый тренер, ведь Усик левша и с ним британцу боксировать неудобно.

"Я знаю, что у Энтони Джошуа новый тренер – Роберт Гарсия. Он пытается показать ему мексиканский стиль, чтобы Энтони был агрессивным, выбрасывал много ударов, первым шел на Усика. Но Александр – неудобный левша. Я и сам выбрал в соперники левшу на тот случай, если нам придется драться с Усиком. Это немного сложно, но мы адаптируемся", - рассказал Руис, который летом 2019 года сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы, однако уступил британцу в реванше.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которых он в сентябре 2021 года также лишил Энтони Джошуа. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

Энди Руис 4 сентября проведет бой против кубинца Луиса Ортиса.

21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.

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