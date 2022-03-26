"Обида для бумаги": стоимость листа А4 в России превысила стоимость одной акции Сбербанка, - Ходорковский

Об этом написал российский оппозиционер Михаил Ходорковский в Twitter.

"Пачка бумаги в магазине стоит ₽2000. В нем 500 листов. Выходит, что лист А4 не только вчетверо дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне. То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумага - оскорбление для бумаги", - подчеркнул он.