Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters .

В мире зафиксировано уже свыше 16 тысяч случаев заражения обезьяньей оспой в более чем 75 странах. В частности, в Африке от болезни умерли 5 человек. Вирус быстро распространился в регионах, где до этого не было такой тенденции. Затем в ВОЗ объявили чрезвычайную ситуацию мирового масштаба.

По словам экспертов, в зоне наивысшего риска заражения обезьяньей оспой – мужчины с гомосексуальными половыми отношениями. В то же время представители ВОЗ предостерегают, что вирус может передаваться и другими путями.

Добавим, в конце мая Россия разгоняла фейк, что вирус обезьяньей оспы создан в "украинских биолабораториях".

В мае инфицированный привез обезьянью оспу из Европы в Латинскую Америку.