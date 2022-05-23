Обезьянья оспа добралась до Латинской Америки: пациент привез болезнь из Европы

Об этом сообщает издание "El Comercio".

Пациент живет в Буэнос-Айресе и сейчас находится в изоляции. Источники в министерстве сообщили, что он в удовлетворительном общем состоянии и получает симптоматическое лечение.

Известно, что мужчина находился в Испании с 28 апреля по 16 мая. Сейчас ожидают окончательных результатов анализов.

Напомним, по состоянию на 20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах.

21 мая первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Швейцарии.

22 мая Израиль подтвердил случаи заболевания оспой обезьян.

Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb