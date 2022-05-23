Обезьянья оспа добралась до Латинской Америки: пациент привез болезнь из Европы
Первое подозрение на обезьянью оспу зафиксировали в Аргентине. Подозрение уже подтвердили в Министерстве здравоохранения страны
Об этом сообщает издание "El Comercio".Пациент живет в Буэнос-Айресе и сейчас находится в изоляции. Источники в министерстве сообщили, что он в удовлетворительном общем состоянии и получает симптоматическое лечение.
Известно, что мужчина находился в Испании с 28 апреля по 16 мая. Сейчас ожидают окончательных результатов анализов.
- Напомним, по состоянию на 20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах.
- 21 мая первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Швейцарии.
- 22 мая Израиль подтвердил случаи заболевания оспой обезьян.
- Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
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