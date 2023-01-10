Аврелий Августин, один из отцов церкви, назвал дьявола обезьяной Господа Бога. Он имел в виду, что Сатана, всем своим существом отрицая Бога, постоянно старается уподобиться ему, но его усилия напрасны, а все попытки оказываются лишь обезьяньим кривлянием и жалкой пародией.

Я вспомнил это выражение, потому что оно очень напоминает ситуацию с напрасными потугами России войти в круг цивилизованных государств мира.

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Уже более трехсот лет, как минимум со времен Петра I, Московия постоянно пытается копировать Запад, однако все ее попытки можно описать как "monkey business". Вместо примет Западной цивилизации в ней постоянно воспроизводятся лишь разные формы рабства: в царские времена под тонкой амальгамой европейской культуры скрывалось крепостное право и самодурство абсолютизма, в Советском Союзе привлекательные лозунги о социальной справедливости, как и полеты в космос маскировали колхозную беспросветность. После краха реального социализма вместо ожидаемой свободы и либеральной демократии возобладало корпоративное государство под руководством всевластной чекистско-бандитской мафии. Характерно, что во все времена население России тотально находилось в государственном рабстве, бесправным был не какой-то один угнетенный слой, а все общество без исключения, собственность и свобода даже высших классов всегда была полностью зависима от прихотей власти.

Россияне сконструировали в своем воображении удивительную картину мира в которой акцентируется, что любая страна по определенным параметрам хуже России, не объясняя при этом в чем же Россия лучше

Постоянные неудачные попытки россиян наладить в своей стране нормальную жизнь, такую как в Европе, породили в них глубокий комплекс неполноценности для компенсации которого они придумывали какие-то мифические преимущества собственного образа жизни. В дореволюционную эпоху твердили о "загадочной русской душе" и "высокой духовности" присущей русскому народу, в советские времена пудрили мировые мозги "самым справедливым и передовым общественным строем", который будто бы процветает в их стране. А после распада СССР оказалось, что и похвастаться особенно нечем. Поэтому россияне сконструировали в своем воображении удивительную картину мира в которой акцентируется, что любая страна по определенным параметрам хуже России, не объясняя при том в чем же Россия лучше. Единственное очевидное преимущество над другими – гигантские размеры и бесчисленные природные богатства их страны. И вот на этой почве россияне создать миф, что причиной их неудач является некий всемирный заговор против России, которой вроде бы все завидуют и собираются на нее напасть, чтобы отобрать ее природные богатства. Как сказала одна рядовая россиянка, "мы живем плохо, но нам все завидуют".

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Вообще-то подобная жизненная тактика совсем не нова, она описана еще Фридрихом Ницше, назвавшим ее ресентиментом. По мнению немецкого философа, ресентимент является определяющей характеристикой морали рабов, низшей расы, которая не способна к исторической деятельности и изменению обстоятельств собственной жизни. Это чувство бессильной зависти сквозь понимание своих неудач, Однако ресентимент является более сложным понятием, чем просто зависть или враждебность, поскольку предполагает превращение чувства собственной неполноценности в особую систему морали, основанную на отрицании ценностей врага и перекладывающей на него вину за собственные неудачи.

Россия как обезьяна Господа Бога, которая не способна достичь человеческого подобия, провозглашает себя идеалом и начинает гордиться тем, чего стоит стыдиться

Россия – классическая страна ресентимента, бессильно копирующая Запад, но, будучи неспособной его догнать, постоянно открещивается от своей мечты, не получив желаемого, делает вид, будто хотела того, что получила. Проще говоря, она как обезьяна Господа Бога, которая не способна достичь человеческого облика, зато провозглашает себя идеалом и начинает гордиться тем, чего стоит стыдиться. Поскольку ресентимент требует объекта для символической мести, а коллективного Запада Россия опасалась, то жертвой была избрана Украина за попытку вырваться из "братских объятий" и ступить на путь европейского развития.

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И в заключение этого короткого текста – дисклеймер для защитников животных.

Автор с большой симпатией относится к обезьянам и совсем не хочет их оскорбить сравнением с Россией. Метафора средневекового богослова использована исключительно для более яркого изображения причины злобного поведения РФ, неспособной преодолеть собственное рабство и провинциальность и догнать такой желанный Запад. Конечно, можно было выбрать какую-нибудь другую метафору, скажем, миф о Сизифе, который тоже никак не мог достичь намеченной цели. Но Сизиф, в отличие от обезьяны Господа Бога (напомню, это синоним Сатаны), не перекладывал ответственности на других и не представлял опасности для окружающих.