Обезвредили "террориста", захватившего самолет: СБУ провела антитеррористические учения в аэропорту
СБУ провела тактико-специальные учения на базе международного аэропорта "Антонов" в Киевской области
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Спецназовцы ведомства обезвредили условных "террористов", захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов.
Тренировку проводили в условиях, максимально приближенных к реальным.
К ним были привлечены подразделения СБУ, полиции, Нацгвардии и ГСЧС.
По легенде учений, условные "террористы" захватили заложников в самолете и потребовали его приземлить. При этом их "сообщники" взяли контроль над диспетчерской башней в аэропорту и потребовали уволить "потерпевших".
После отработки установленного алгоритма действий руководители оперативного штаба приняли решение об осуществлении силовой фазы. Во время нее правоохранители обезвредили "злоумышленников" и освободили "заложников".
Тренировки проводились с целью усовершенствования межведомственного взаимодействия в области предотвращения и нейтрализации террористических угроз, в частности, на стратегически важных объектах критической инфраструктуры.
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