Обезвредили "террориста", захватившего самолет: СБУ провела антитеррористические учения в аэропорту

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .



Спецназовцы ведомства обезвредили условных "террористов", захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов.

Тренировку проводили в условиях, максимально приближенных к реальным.

К ним были привлечены подразделения СБУ, полиции, Нацгвардии и ГСЧС.



По легенде учений, условные "террористы" захватили заложников в самолете и потребовали его приземлить. При этом их "сообщники" взяли контроль над диспетчерской башней в аэропорту и потребовали уволить "потерпевших".





После отработки установленного алгоритма действий руководители оперативного штаба приняли решение об осуществлении силовой фазы. Во время нее правоохранители обезвредили "злоумышленников" и освободили "заложников".

Тренировки проводились с целью усовершенствования межведомственного взаимодействия в области предотвращения и нейтрализации террористических угроз, в частности, на стратегически важных объектах критической инфраструктуры.

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