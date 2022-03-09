Обесточивание ЧАЭС: МАГАТЭ считает, что воды на станции достаточно для охлаждения без электроснабжения
Международное агентство по атомной энергии не видит критических рисков для безопасности из-за обесточивания Чернобыльской АЭС
Об этом МАГАТЭ сообщило в своем Twitter.
"Рафаэль Гросси (гендиректор МАГАТЭ, – ред.) говорит, что ситуация нарушает ключевой принцип безопасности в обеспечении бесперебойного энергоснабжения", – говорится в сообщении организации.
Однако отмечается, что МАГАТЭ не видит критических рисков для безопасности на ЧАЭС.
"МАГАТЭ считает, что тепловой нагрузки бассейна для хранения отработанного топлива и объема воды для охлаждения на Чернобыльской атомной электростанции достаточно для эффективного отвода тепла без потребности электроснабжения", - заявили в агентстве.
- Напомним, 7 марта сообщалось, что на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности.
- 9 марта МАГАТЭ перестало получать данные от системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС.
- Позже Укрэнерго сообщило, что ЧАЭС полностью обесточена в результате действий российских оккупантов. Из-за боевых действий возобновить электроснабжение невозможно.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил об угрозе утечки радиации через 48 часов из-за обесточивания ЧАЭС и призвал международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь.
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