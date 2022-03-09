Обесточивание ЧАЭС: МАГАТЭ считает, что воды на станции достаточно для охлаждения без электроснабжения

Об этом МАГАТЭ сообщило в своем Twitter.



"Рафаэль Гросси (гендиректор МАГАТЭ, – ред.) говорит, что ситуация нарушает ключевой принцип безопасности в обеспечении бесперебойного энергоснабжения", – говорится в сообщении организации.



Однако отмечается, что МАГАТЭ не видит критических рисков для безопасности на ЧАЭС.



"МАГАТЭ считает, что тепловой нагрузки бассейна для хранения отработанного топлива и объема воды для охлаждения на Чернобыльской атомной электростанции достаточно для эффективного отвода тепла без потребности электроснабжения", - заявили в агентстве.

Напомним, 7 марта сообщалось, что на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности.

9 марта МАГАТЭ перестало получать данные от системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС.

Позже Укрэнерго сообщило, что ЧАЭС полностью обесточена в результате действий российских оккупантов. Из-за боевых действий возобновить электроснабжение невозможно.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил об угрозе утечки радиации через 48 часов из-за обесточивания ЧАЭС и призвал международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь.

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