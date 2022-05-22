Обесточенными в Украине остаются 666 тыс. домов

Об этом сообщил Энергоатом в телеграме.

"По состоянию на 22 мая из-за повреждений, обусловленных в том числе боевыми действиями, в Украине остаются обесточенными около 665,9 тысяч потребителей", – говорится в сообщении.

Больше всего обесточенных домов в Донецкой области - 343 тыс. домов, еще 128 тыс. - в Луганской, а также 99,4 тыс. в Харьковской областях, отметило ведомство.

"В результате неблагоприятных погодных условий обесточены 22,8 тыс. потребителей", - уточнил Энергоатом.

При этом без газоснабжения остаются более 160 тысяч абонентов.

По данным Энергоатома, наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.

Ремонтные работы продолжаются. Так, за сутки 21 мая аварийщики восстановили электроснабжение около 11,1 тыс. потребителей, газ – для 385 домов.

Напомним, на Запорожской АЭС наблюдается уменьшение российского личного состава и военной техники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb