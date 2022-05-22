Обесточенными в Украине остаются 666 тыс. домов
Из-за повреждений в ходе боевых действий без электроснабжения в Украине остается 665,9 тыс. домов, без газа – 160 тыс.
Об этом сообщил Энергоатом в телеграме.
"По состоянию на 22 мая из-за повреждений, обусловленных в том числе боевыми действиями, в Украине остаются обесточенными около 665,9 тысяч потребителей", – говорится в сообщении.
Больше всего обесточенных домов в Донецкой области - 343 тыс. домов, еще 128 тыс. - в Луганской, а также 99,4 тыс. в Харьковской областях, отметило ведомство.
"В результате неблагоприятных погодных условий обесточены 22,8 тыс. потребителей", - уточнил Энергоатом.
При этом без газоснабжения остаются более 160 тысяч абонентов.
По данным Энергоатома, наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.
Ремонтные работы продолжаются. Так, за сутки 21 мая аварийщики восстановили электроснабжение около 11,1 тыс. потребителей, газ – для 385 домов.
Напомним, на Запорожской АЭС наблюдается уменьшение российского личного состава и военной техники.
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